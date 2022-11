Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista tv, ha commentato ai microfoni di TMW Radio Juventus-Inter, big match dell'ultima giornata di Serie A vinto dai bianconeri per 2-0. "Il gol di Danilo? Io lo avrei dato, la trattenuta non so quanto sia netta ma non va col braccio per toccarla. Erano entrambi scomposti, la prende ma non c'è volontarietà. Andrebbe rivisto il regolamento per questo caso. L'Inter gli scontri diretti li ha persi tutti, quando trova squadre che si chiudono ha poche alternative. E' troppo lontana dal Napoli adesso, vedremo come starà a gennaio".