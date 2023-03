Antonio Conte, Simone Inzaghi e Thiago Motta sono solo alcuni degli allenatori esaminati da Antonio Di Gennaro. Ospite come di consueto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore commenta le situazioni dei tre tecnici partendo dal possibile futuro del salentino, fresco di rottura con il Tottenham: "Anno sabbatico non credo, conoscendo Conte questa rottura era inevitabile. Non credo si fermi. Dopo l'operazione ha espresso il pensiero di tornare in Italia e credo voglia tornare qui. Se va via Mourinho lo vedrei alla Roma. Al Tottenham è arrivato quarto, è come se fosse uno Scudetto. Lui è un prodotto vincente e le società valutato anche questo".