Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla questione Paulo Dybala-Inter ai microfoni di TMW Radio: "Credo sia stata fatta un'offerta ma devono fare qualcosa in uscita. Se andasse via Milan Skriniar poi ci sarebbe da sostituirlo, è arrivato Romelu Lukaku quindi Dybala può aspettare. Certo, così possono inserirsi altri come la Roma o il Milan, che tatticamente sarebbe anche meglio per lui. C'è anche un discorso fisico per Dybala, sono quasi due anni che non rende come prima. 7.5-8 è l'offerta che ha rifiutato dalla Juventus ma era importante. Dybala arriva se vanno via Edin Dzeko e Alexis Sanchez, non solo per un discorso economico ma anche di spazi. Sarebbe poi difficile gestire tutte quelle personalità lì davanti".