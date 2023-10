Ospite ieri a Supertele, Gigi Di Biagio ha detto la sua sull'ultimo Inter-Roma. "La Roma ha fatto la partita che tutti ci aspettavamo, attendendo e ripartendo, ma in realtà soprattutto nel primo tempo non è mai ripartito. Lukaku ha toccato zero palloni", è l'analisi del doppio ex.

"Inter favorita del campionato? Per me sì, in virtù di quanto sta facendo. Deve cercare in tutti i modi di vincerlo perché ha la rosa più forte. Sfida scudetto con la Juve? Ai bianconeri servono uno-due centrocampisti di altissimo livello per dar respiro a chi c'è. Ci sarà un novembre difficile, l'Inter ha un calendario particolare e si scontreranno a breve. Hanno perso entrambe col Sassuolo, cosa che le accomuna".