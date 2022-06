Gigi Di Biagio, ex ct dell'Under 21, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport delle prospettive del prossimo mercato per le big: "L’Inter, la Juve e il Milan hanno una base talmente importante che penso non ci sarà una grandissimo mercato. Penso ci saranno operazioni più che altro a livello numerico, per allungare la rosa. A livello qualitativo, i cosiddetti colpi, si conteranno sulle dita di una mano. Uno potrebbe farlo la Juve con Paul Pogba o l’Inter con Paulo Dybala. Poi comunque è ancora presto per dare giudizi definitivi visto che il mercato non si è ancora ufficialmente aperto, nonostante il campionato inizi alla metà di agosto. Dybala andrà all'Inter? Credo di sì. Ho la sensazione che per l’argentino sia già fatta da un po’ e stiano solo limando i dettagli".