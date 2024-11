"Non sono qui per prendere o fare qualcosa di nuovo" ha risposto un po' stizzito Didier Deschamps, stuzzicato sulle scelte fatte durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League contro Israele, match per il quale il ct dei Bleus ha convocato Benjamin Pavard dopo la lunga assenza dell'interista tra le file della Francia.

Sull'età di Pavard e Coman, leggermente più 'vecchi' della media della rosa:

"Posso fare ogni volta scelte diverse rispetto al nostro obiettivo sportivo che è quello di assicurarci questa qualificazione. Ci sono stati anche degli infortuni che ci hanno limitato nelle scelte".

