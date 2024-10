Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij commenta così a Inter TV la sfida vinta stasera in extremis contro lo Young Boys: “Vale di più una vittoria all’ultimo? No, vale sempre uguale ma è una vittoria importante, quindi siamo felici di averla portata a casa anche all’ultimo".

La solidità difensiva?

“Ci stiamo lavorando tanto, sappiamo di dover migliorare perché oggi non abbiamo preso gol ma abbiamo rischiato in diverse occasioni. Siamo stati bravi a rimanere in partita, abbiamo sofferto, ma alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria”.

Adesso testa alla Juventus.

“Sì, da oggi inizieremo a pensare a questa grande partita”.