Grande delusione in casa Inter per l'eliminazione subita stasera per mano dell'Atletico Madrid ai calci di rigore. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV a fine gara il difensore Stefan De Vrij: "Non siamo stati la solita Inter, nel primo tempo abbiamo subito un po' la partita - ha esordito l'olandese. Siamo stati comunque pericolosi e siamo passati in vantaggio, poi abbiamo subito subito il pareggio. Siamo rimasti in partita, abbiamo avuto le nostre occasioni. È andata così, siamo uscirti ai rigori e c'è grande delusione per come è finita. C'è grandissimo spirito in questa squadra, non abbiamo giocato benissimo ma lo spirito c'è sempre, questa squadra dà sempre il massimo. Stasera purtroppo è andata male ma stiamo facendo una bellissima stagione. C'è un lavoro da finire che abbiamo iniziato a luglio, dobbiamo guardare avanti".

Ora il campionato.

"Sappiamo qual è il nostro obiettivo, stiamo facendo un bellissimo percorso. Purtroppo stasera è finita così, ma vogliamo continuare e chiudere bene questa stagione".