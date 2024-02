Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij commenta così a Inter TV la larga vittoria conquistata oggi a San Siro contro la Salernitana: “Abbiamo fatto una fase difensiva molto importante, se tutti sanno quello che devono fare non cambia molto chi gioca titolare e oggi lo abbiamo dimostrato. Oggi abbiamo fatto una buona prova, il mister ci dà le giuste indicazioni. Per un difensore è molto importante essere concentrato e sul pezzo, così è stato anche stasera, non solo io ma tutta la difesa.

Stasera abbiamo fatto capire subito quello che volevamo, abbiamo cercato di fare subito gol con le prime occasioni. Quando fai gol subito sicuramente ti aiuta, ma noi abbiamo cercato di continuare a cercare il gol e alla fine è arrivata una grande vittoria”.