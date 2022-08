"Un miliardo negli ultimi tre anni: ci rimette non solo chi produce contenuti ma anche lo Stato in termini di introiti fiscali mancati e in più si sono persi quasi quasi 10.000 posti di lavoro. Quanti campioni avrebbero potuto comprare le nostre squadre con quel miliardo perso?". Così Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, quantifica i danni causati dalla pirateria televisiva ai club del massimo campionato. Il dirigente di Via Rosellini continua a perorare una causa da sempre al centro della sua attività, scagliandosi contro chi usufruisce del cosiddetto 'pezzotto': "Credono di essere furbi, invece sono degli stupidi. Sì, perchè così danneggiano anche le squadre di cui dicono di essere tifosi. Ma possono essere scoperti, e puniti. Le forze dell'ordine possono colpire gli utenti finali con pesanti sanzioni economiche. Ttutte le attività compiute sulla rete, del resto, lasciano tracce digitali indelebili. Se non fermiamo questo reato, il sistema-calcio rischia di saltare".