Gilles de Bilde, ex attaccante della Nazionale del Belgio, parlando per DAZN di Zinho Vanheusden ritiene che il ragazzo di scuola Inter, entrato nelle convocazioni del ct dei Rode Duivels Domenico Tedesco, non raggiungerà il livello di celebri suoi predecessori come Vincent Kompany e Thomas Vermaelen: "Non credo. Sarà sempre un po' sotto. Ora deve giocare molto. Ha perso molto tempo a causa dei suoi infortuni, il che significa che non ha potuto sfruttare appieno il suo talento. Vanheusden può ancora fare i progressi necessari nei prossimi mesi. Speriamo che rimanga al top della forma".