La sconfitta indolore di Monaco di Baviera contro il Bayern non sposta di un millimetro i giudizi positivi sul percorso nel girone di Champions dell'Inter, capace di qualificarsi agli ottavi di finale con un turno d'anticipo: "Questo 2-0 non cancella assolutamente l'impresa - spiega Matteo Darmian a Mediaset Infinity -. Sapevamo che il nostro girone forse era il più difficile, ma abbiamo dimostrato di essere forti, in ogni campo, penso che il passaggio del turno sia meritato. E stasera (ieri sera, ndr), nonostante fossimo già passati, abbiamo messo in campo una bella prestazione".

E' un 2-0 diverso rispetto a quello dell'andata.

"Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista rispetto all'andata. Oggi è arrivata una sconfitta con lo stesso punteggio, ma non rispecchia l'andamento della partita. Secondo me meritavamo qualcosa di più: siamo partiti molto bene, loro nel nostro momento migliore hanno sbloccato il risultato e hanno indirizzato la sfida. Non ci siamo disuniti, nel secondo tempo abbiamo creato delle occasioni fino a che l'hanno chiusa con un grande gol. Sono partite che ci fanno crescere".

C'era un rigore per l'Inter?

"Non lo so, ci ha messo del tempo per decidere e ciò vuol dire che qualche dubbio c'era. Non l'ho rivisto, quindi non posso giudicare. Ci portiamo via l'ottima prestazione. Guardiamo avanti con fiducia, pensiamo già alla sfida di domenica".