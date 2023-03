Intervistato da Inter TV , l’esterno nerazzurro Matteo Darmian commenta così il match vinto per 2-0 oggi a San Siro contro il Lecce: “Volevamo riscattare la brutta sconfitta di Bologna, poi guardando il calendario abbiamo tante sfide importanti. Guardiamo al futuro in maniera positiva, se approcciamo con l’atteggiamento giusto possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

Non avete subito quasi nulla.

“Sapevamo le caratteristiche del Lecce, abbiamo cercato di limitarle. Poi loro sono molto bravi nelle ripartenze, hanno giocatori veloci. In alcune situazioni in altre partite avevamo perso palle sanguinose in uscita, oggi siamo stati più bravi a limitare le loro ripartenze. La vittoria di oggi passa anche da queste cose”.

Oggi vittoria importante per la corsa alla Champions League.

“Vista la sconfitta della scorsa settimana e alcuni risultati di questa settimana i tre punti oggi erano doverosi. Ci godiamo questa vittoria e da domani inizieremo già a pensare a Spezia”.