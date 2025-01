"Lautaro vale tantissimo". Comincia con queste parole al miele sul Toro l'analisi di Matteo Darmian a DAZN dopo il triplice fischio di Lecce-Inter: "Sappiamo dell'importanza che ha il nostro capitano per noi, anche quando non faceva gol dava comunque un contributo sostanziale alla squadra. Sarebbe stato più preoccupante se non gli fossero capitate occasioni. Ora ha ripreso a fare gol, speriamo possa continuare così".

Sembra che nel vostro spogliatoio non esista l'ego.

"Assolutamente, l'abbiamo dimostrato in questi anni. Stiamo bene insieme, lavoriamo bene e lo trasmettiamo in campo. Alla base di una squadra di successo deve esserci un gruppo forte e noi lo siamo".

Ora il Monaco e il derby, come ci arrivate?

"Ci arriviamo in un buon momento. Abbiamo fatto un percorso importante anche se non siamo partiti bene, ma poi abbiamo lavorato e sono arrivati i risultati. Sappiamo che le prossime gare sono fondamentali, ma ci prepareremo nel migliore dei modi per continuare i nostri percorsi in Champions e in campionato".