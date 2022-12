"Bentornato campionato. Senza giocare per tanto tempo non si sa come riprenderanno le squadre". Esordisce così il procuratore Oscar Damiani ai microfoni di TMW parlando della lotta Scudetto in Serie A. "Il Napoli ha un grande ambiente, un allenatore capace. È favorito. Dà garanzie, nel gioco e negli interpreti”, ha concluso.