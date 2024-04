Antonio Damato, vicecommissario della CAN, spegne sul nascere ogni tentativo di polemica in merito alla posizione di Marcus Thuram in occasione del gol del vantaggio dell'Inter contro l'Empoli: "Il gol segnato dall'Inter, anche se dovesse partire da situazione di offside, fa parte di un'altra azione, perché Bartosz Bereszynski dà inizio ad un'altra azione dalla sua giocata. Il pallone viene da lontano, il giocatore è in pieno controllo del proprio corpo e non è pressato o contrastato, quindi c'è cambio possesso e il gol dell'Inter è regolare. Anche se fosse fuorigioco millimetrico di Thuram, non abbiamo margini di intervento perché trattasi di azione differente. Nei casi come questi gli assistenti devono tenere la bandierina abbassata, quindi per l'assistente (Valeriani, ndr) era posizione regolare".