Inter da Triplete bis? Intervistato da News.Superscommesse.it, Stéphane Dalmat, ex giocatore dei nerazzurri, ritiene possibile l'impresa: "Quella di José Mourinho era una squadra con diversi campioni, ma questa Inter mi piace. Si trova nelle condizioni di giocarsi le proprie chance e resta tutto molto incerto, però ha tanta qualità e tanta esperienza per provare a prendersi tutto. Il Bayern Monaco è un’ottima squadra e sta andando molto forte anche in Bundesliga, ma l’Inter non dovrà avere paura. Sarà importante fare bene nella gara di andata. Sarebbe bellissimo tornare a Milano con una nuova Champions”.

Rumors delle ultime giornate hanno indicato Gianluigi Donnarumma e Mohamed Salah quali due dei possibili nuovi arrivi per la prossima stagione. Sarebbero i nomi giusti per rendere questa squadra ancora più competitiva?

"L'Inter avrà bisogno di trovare un portiere che giocherà al posto di Yann Sommer. Ha avuto un rendimento straordinario, disputando tante belle partite, ma ha un'età piuttosto alta e non so per quanto tempo potrà giocare a questi livelli. Sarebbe bellissimo vedere Donnarumma, ma non credo che lui voglia lasciare il Paris Saint-Germain, perché mi sembra che si trovi molto bene in questo club. Il campionato è già vinto, si può dire, c'è la Champions da giocare e anche lui vorrà mettersi ancora più in mostra. A Parigi si parla del rinnovo del suo contratto e sembra proprio che la dirigenza voglia tenerselo stretto. Resta piuttosto difficile che possa andare via, ma lo vedrei benissimo all'Inter. Sarebbe una cosa fantastica far tornare Mohamed Salah di nuovo in Italia, perché lo reputo uno dei migliori al mondo, ma non penso che il Liverpool lo lascerà andare. Poi, un suo arrivo vorrebbe significare un cambio del modello di gioco di Inzaghi, cosa piuttosto difficile che avvenga. Ha creato vari meccanismi equilibrati con gli attuali calciatori e la squadra sta andando molto bene, penso che vorrà mantenere questo lavoro. Lui è un calciatore molto particolare, sa giocare sia come esterno destro che come seconda punta e ha bisogno di libertà di agire in campo. Penso sia difficile che si possa adattare agli schemi di questa Inter, come anche che Inzaghi voglia cambiare il proprio pensiero per fare spazio soltanto a un calciatore, pure se si tratta di un top player. Resta un nome affascinante, bellissimo, ma se si acquista uno come lui non si può pensare di farlo giocare in un ruolo non suo o facendolo entrare dalla panchina".

Tra i centrocampisti dell'attuale Inter, dovendo scegliere un nome, qual è il preferito di Stéphane Dalmat?

"Sono tutti molto forti, perché hanno grande carattere, forza, intelligenza tattica. Nicolò Barella, Hakan Calhanoğlu ed Henrikh Mkhitaryan formano davvero un centrocampo completo, ognuno di loro è fondamentale. Naturalmente, anche gli esterni sono molto importanti e fanno un gran lavoro, sia quando c'è da attaccare che da difendere. Se proprio devo fare un nome, scelgo Mkhitaryan, perché, nonostante un'età importante, mantiene uno stato di forma invidiabile, oltre ad avere una grande visione di gioco".