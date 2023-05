Dopo aver stilato la prima lista dei convocati per la sfida contro l'Olanda, valida per la semifinale di Nations League, lista che verrà confermata ufficialmente entro il 5 giugno alle 23.59, l'allenatore della Croazia Zlatko Dalić ha così spiegato le sue scelte ai canali ufficiali della Federazione: "L'elenco dimostra che ci fidiamo del personale collaudato, con alcune piccole correzioni. È un elenco di giocatori che hanno vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali e meritano assolutamente la nostra fiducia in questo momento. Siamo consapevoli che alla fine della stagione la stanchezza fisica e mentale è notevole, ma davanti a noi c'è un'opportunità storica per vincere il primo trofeo nella storia della nostra nazionale, e in questa settimana di preparazione cercheremo di rinfrescare e preparare il più possibile la squadra in ordine giocare la fase finale al massimo livello possibile. Abbiamo un grande rispetto per tutte e tre le squadre nazionali che hanno vinto la fase finale accanto a noi, ma crediamo nella nostra qualità e unione.

Come ospite, l'Olanda sarà molto motivata, ma avremo anche un grande supporto dagli spalti, che sicuramente ci darà ulteriore forza. Sappiamo che ci aspetta un lavoro molto difficile, ma non nascondiamo che, quando saremo già riusciti a raggiungere questa fase della competizione, vogliamo fare quei due passi finali e scrivere così la storia ancora una volta".