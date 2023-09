Gaetano D'Agostino si è soffermato sulle possibili scelte di Spalletti verso la prima gara contro la Macedonia del Nord: "Romagnoli e Bastoni non li vedo bene insieme, sono mancini e il giropalla non lo vedrei molto fluido. Io vedrei bene più una coppia con Mancini. Vedremo che mezzala sarà messa vicino a Spinazzola, perché oggi per me Dimarco è uno dei più forti d'Europa in quel ruolo", ha detto a Tmw Radio.