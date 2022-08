Presentazione ufficiale per Marc Cucurella, nuovo arrivo in casa Chelsea. Il terzino spagnolo ex Getafe e Brighton tra le altre cose ha parlato anche del ruolo di braccetto sinistro nel quale Thomas Tuchel lo ha impegnato nei minuti finali della partita contro l'Everton alla prima in Premier League: "Non avrei mai immaginato di giocare in questo ruolo, ma ricordo che la prima partita che ho giocato lì è stata proprio contro il Chelsea allo Stamford Bridge quando ero al Brighton l'anno scorso. Ho visto la formazione ed ero molto spaventato a giocare lì contro Romelu Lukaku perché pensavo fosse impossibile per me! Non so perché, ma invece ho giocato davvero bene, forse perché mi piaceva lo stile della squadra e dei miei compagni, che mi hanno aiutato molto".