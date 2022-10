La decisione del Barcellona di impedire l'accesso ad altre aree dello stadio Camp Nou che non siano il settore ospiti a coloro che indosseranno i colori dell'Inter ha scatenato il logico malumore dei sostenitori nerazzurri che hanno raggiunto la città catalana, nel giorno oltretutto della festa nazionale spagnola. La Gazzetta dello Sport ha raccolto il parere di alcuni di loro, sentendo tra gli altri dei tifosi giunti da Bologna: "È una ingiustizia, a San Siro c’erano tanti catalani in mezzo a noi, vestiti con la maglia della loro squadra come giusto che sia, e non è successo niente".