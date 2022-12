Il contachilometri di Marcelo Brozovic ha segnato numeri record anche durante il Mondiale in Qatar, dove il centrocampista croato è stato protagonista a tutto campo in cinque partite e mezza, prima di alzare bandiera bianca per un problema muscolare all'inizio del secondo tempo della semifinale persa contro l'Argentina. "Quello che posso confermare è che Brozović ha corso più di 70 chilometri nelle prime cinque partite, e a un ritmo medio-alto", ha spiegato Luka Milanovic, preparatore atletico dei Vatreni.