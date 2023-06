"Ci siamo spesi alla partita in tutti i sensi, ci sono state tante emozioni, ma siamo contenti dopo questo tipo di partita e dopo l'atmosfera vissuta", dice il ct della Croazia Zlatko Dalic in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Olanda valsa la finale di Nations League, competizione che il ct croato ammette di aver 'bistrattato' sulle prime, salvo poi cambiare idea nel tempo. "Questa è stata una delle partite più importanti nella storia della nazionale croata" ha detto. "I ragazzi credono in se stessi. Non hanno nemmeno pensato ai loro eventuali trasferimenti, e alcuni li stanno aspettando. Non pensavano nemmeno alle vacanze, erano completamente devoti alla nazionale. Non riuscirò ad elogiarli abbastanza per quanto è stato bello".

Sulla finale:

"C'è una grossa posta in palio: l'oro. Non possiamo avere un movente più grande in questo momento. Non importa chi sarà l'avversario, sia la Spagna che l'Italia sono squadre di qualità, l'importante è che siamo quelle giuste. Ci siamo sfiniti, oggi cercheremo di recuperare. Ieri sera ho detto ai ragazzi dopo cena che dobbiamo restare calmi e pazienti ora, non correre per il primo posto. Questo è il mio grande augurio. Nei sei anni del mio mandato, tre medaglie per la Croazia. Sarei davvero felice se ne arrivasse un'altra. Nessuno se lo potrebbe nemmeno sognare. Abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo diventati una superpotenza nel calcio. Abbiamo mostrato qualità e carattere , qualcosa che rende una persona felice e orgogliosa " .

Molti dicono che questa è la più grande squadra nazionale nella storia della Croazia in tutti gli sport.

"Chi l'ha detto ha ragione. Questa nazionale è la più grande e la migliore finora. Forse la Croazia è stata migliore nel 2008 e nel 2016, se guardi chi era in attacco nel 2008, Klasnić , Modrić, Petrić, Mandžukić, Eduardo... Ma questa Croazia è la più grande nazionale di tutti i tempi" .