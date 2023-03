Anche il doppio ex Cristiano Zanetti ha parlato a La Repubblica-Firenze del match di San Siro di sabato tra Inter e Fiorentina: "Mi aspetto una partita con gol, non certo una gara bloccata. Entrambe le formazioni vogliono fare bene, quindi inevitabilmente si scopriranno. Una previsione: l’Inter partirà fortissimo e nei primi venti minuti la Fiorentina avrà l’occasione per ripartire in contropiede, anche se non è nel suo Dna.