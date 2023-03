Altro derby lombardo in programma per domani, gara aprifila del ritorno alla Serie A che apre la 28ª giornata, tra Cremonese e Atalanta. Alla vigilia del match, l'allenatore della squara di casa, Davide Ballardini in conferenza stampa ha parlato delle future gare in programma, Coppa Italia compresa:

"Intanto sottolineo che essere arrivati a questo punto in Coppa Italia è un merito. Poi è vero, davanti a noi troveremo delle partite importanti dove in palio ci sono dei risultati che contano, sia in campionato che in Coppa. Vogliamo affrontarli al meglio, però l’attenzione va alla partita di domani con l’Atalanta. Affrontiamo una difficoltà alla volta".