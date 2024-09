È stato inaugurato questa mattina, a Coverciano, il nuovo Master UEFA Pro, il corso allenatori che rappresenta il massimo livello formativo per un tecnico e che consente, con la sua qualifica, di poter guidare tutte le squadre, incluse quelle partecipanti ai massimi campionati europei. A salutare i nuovi allievi questa mattina era presente al Centro Tecnico Federale anche Luciano Spalletti, il commissario tecnico della Nazionale italiana.

Sono molti i nomi noti del calcio italiano che da questa mattina e fino al termine della stagione vestiranno i panni dei corsisti, per seguire lezioni in aula e sul campo, sia a Coverciano che negli stage organizzati durante l’anno presso club italiani e internazionali. Tra gli allievi ammessi al corso UEFA Pro, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, l’ex calciatore del Napoli, Marek Hamsik, e l’ex giocatore di – tra le altre – Lazio, Roma, Inter e Manchester City, Aleksandar Kolarov, che al Centro Tecnico Federale ha già seguito il corso per Ds.

Faranno parte della ‘classe’ anche lo storico ‘secondo’ di Allegri, Marco Landucci; l’allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca; il collaboratore tecnico e match analyst della Nazionale A, Renato Baldi; il vice allenatore della Nazionale Under 19, Matteo Barella, e l’assistente di Marco Rossi nella Nazionale ungherese, Cosimo Inguscio.