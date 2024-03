Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta commenta così il match vinto oggi per 1-0 dall'Inter contro il Bologna: "I numeri sono abbastanza emblematici - le sue parole -. L'Inter nella sofferenza non va molto in sofferenza, il Bologna nel secondo tempo ha giocato bene, ma non è che abbia creato chissà che cosa", ha concluso.