Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex difensore nerazzurro Alessandro Costacurta ha commentato così il delicato momento vissuto dall'Inter alla luce della decima sconfitta stagionale in campionato, arrivata ieri per mano della Fiorentina: "A me sinceramente sembra che Lukaku si sia ripreso, anche se ovviamente peseranno i gol sbagliati. Dobbiamo anche considerare che la Fiorentina è una squadra in grande salute. Sicuramente se Lukaku sbaglia certi gol vuol dire che qualcosa che non va c'è".