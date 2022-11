Martedì 10 gennaio 2023, alle ore 21, comincerà l'avventura dell'Inter in Coppa Italia, torneo che la squadra di Simone Inzaghi affronta da detentrice del trofeo: l'avversario è il Parma, ospite a San Siro. Per assistere dal vivo alla sfida, gli abbonati potranno acquistare un biglietto a partire da soli due euro, mentre in vendita libera i prezzi partiranno da 5 euro per il secondo anello blu e verde.

LE TRE FASI DI VENDITA DEI BIGLIETTI

FASE 1 – Conferma posto Abbonati 22-23 | Solo online su Inter.it/tickets Dalle ore 10.30 di venerdì 11 novembre fino alla mezzanotte di lunedì 14 novembre: tutti gli abbonati di Primo Anello e di Secondo Anello Verde potranno confermare il proprio posto di campionato, a condizioni particolarmente agevolate.

Tutti i biglietti saranno in formato PDF/mobile e non verranno caricati sulla tessera Siamo Noi.