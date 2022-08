Clamoroso tonfo del Verona di Gabriele Cioffi che cade malamente nei 32esimi di finale di Coppa Italia cedendo il passo ad uno scatenato Bari che ha in Walid Cheddira il suo autentico trascinatore. Partita perfetta della formazione di Michele Mignani, che non si fa abbattere dal vantaggio scaligero firmato da Kevin Lasagna e una volta prese le misure travolge i gialloblu con quattro reti: il pareggio è opera di Michael Folorunsho, poi sale in cattedra Cheddira, che dopo aver servito la palla vincente all'ex Reggina si mette in proprio tre volte abbattendo un Verona rimasto anche in dieci per l'espulsione di Marco Faraoni. Adesso, i Galletti aspettano la vincente di Salernitana-Parma per giocarsi l'ottavo di finale contro l'Inter.