Paolo Condò è intervenuto con un collegamento serale a Sky Sport, presentando, con un focus, il match clou dell'8^ giornata di Serie A: Inter-Roma, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro: "Negli equilibri degli assetti sussistono assenze e presenze potenziate. Siamo abituati a considerare la Nazionale un intralcio per i club, ma non è così. Dimarco è stato un protagonista strepitoso nelle vittorie dell'Italia in Nations League contro Inghilterra e Ungheria. E torna all'Inter con uno status nettamente superiore di quello con cui era partito".