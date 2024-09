Nemmeno il tempo di vedere partire l'edizione 2025 che è già tempo di pensare anche all'edizione 2029 del Mondiale per Club FIFA. Torneo che già è destinato a cambiare da un'edizione all'altra, soprattutto per i club europei, visto che mese di dicembre del 2023 il Consiglio FIFA ha ufficializzato i criteri per stilare i vari ranking che qualificano complessivamente 13 delle squadre di tutto il mondo che parteciperanno al torneo. Queste si uniranno alle vincitrici delle principali coppe continentali, dalla Champions League in Europa alla Copa Libertadores in Sudamerica. Per una questione di uniformità, la FIFA ha deciso di stilare per ogni Confederazione (dalla UEFA alla Conmebol) un ranking basato sui medesimi punteggi.

La UEFA, che per la prima edizione ha goduto di un regime differente rispetto alle altre confederazioni, a partire dalla stagione 2024/25 dovrà conformarsi. Con la nuova stagione calcistica si apre per la UEFA il ciclo quadriennale che porterà alla partecipazione all’edizione 2029 del torneo mondiale. Dunque, oltre alle vincitrici delle prossime quattro edizioni della Champions League (la prima si scoprirà nel 2024/25 e poi di seguito nel 2025/26, 2026/27 e 2027/28), il Mondiale per Club 2029 vedrà la partecipazione delle otto migliori squadre sulla base del ranking stilato con i nuovi criteri e che punterà molto di più sulla singola vittoria in un incontro: 3 punti per ogni successo, 1 punto per ogni pareggio e 3 punti per ogni passaggio del turno.