Una delle voci storiche di Sky, Maurizio Compagnoni, nel corso di uno dei suoi interventi sull'emittente satellitare ha espresso il proprio parere sulla corsa Scudetto: "Penso sia presto per sbilanciarsi in pronostici. La Juventus deve acquistare almeno tre titolari, il Milan deve prendere un uomo fondamentale a centrocampo, il Napoli deve risolvere la questione legata a Lukaku e Osimhen. Credo che le inseguitrici dell’Inter siano tutte un po’ in ritardo”.

Proprio sui Campioni d'Italia in carica, aggiunge: “I nerazzurri, non avendo problemi di amalgama, dovrebbero partire forte ma dipenderà molto dalla preparazione voluta da Simone Inzaghi per una stagione così lunga e ricca di impegni”.