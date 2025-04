Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di Tuttocalcioestero ha parlato del momento di forma della squadra nerazzurra e della lotta scudetto con il Napoli.

"Ultimamente la squadra di Inzaghi ha perso troppi punti. Il campionato è aperto proprio per questo. Il Napoli non sta mollando, anzi, ci crede. A Parma l’Inter ha proprio regalato punti che ora farebbero comodo - le sue parole -. Ora ha un calendario molto, molto fitto. L’Inter non può scegliere, perché rischierebbe di restare con un pugno di mosche. Mi sembra che la squadra sia in difficoltà fisiche, ma il cuore deve spingere i giocatori ad andare oltre le fatiche. Rischia di rovinare la stagione, ma sono convinto che questa possa ancora diventare una stagione leggendaria”.