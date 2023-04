Il lunch match del weekend di Serie A in arrivo offre nel menù Inter-Lazio. Una sfida delicata che Francesco Colonnese ha voluto inquadrare sulle frequenze di TMW Radio: "L'Inter se gioca come contro la Juve è forte. L'Inter però spesso ha alternato voglia di incidere con qualche passo falso. Questa è una partita fondamentale, contro una squadra importante, solida. Sarà un bel test. Servirà un'Inter forte o non sarà semplice battere questa Lazio", la sua analisi.