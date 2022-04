Inter o Milan ? Fulvio Collovati pende dalla parte dei nerazzurri. "L’Inter, per qualità della rosa e sostituti. Al Milan oggi manca un’alternativa di livello a Giroud", dice a La Repubblica . Eppure in Coppa Italia vede avanti i rossoneri, visto anche il risultato dell’andata. Sarebbe il primo trofeo di Pioli. Anche se in finale potrebbe incontrare una Juventus ben motivata".

In campionato, invece, se guardo il calendario, dico Inter. In base alla voglia di riscatto, Napoli. Ma il Milan sa esaltarsi nelle difficoltà. Tutto è possibile". Tra i reparti, meglio i rossoneri in difesa, ma avanti l'Inter a centrocampo ("sono fortissimi") e attacco ("lo dicono i numeri"). Come tecnico, la scelta cade su Pioli. Come giocatori, Brozovic ("uno dei pochi veri playmaker del campionato") e Leao ("È giovane, ha i colpi da fuoriclasse"). Ma il giocatore in cui si rivede di più è ancora dell'Inter. "Bastoni, anche se è mancino. Come lui, amavo impostare. L’Inter non deve farselo scappare".