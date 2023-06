"I Marcelo Brozovic italiani purtroppo non ce li abbiamo come play" esordisce Fulvio Collovati, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante la trasmissione 'Tutti Convocati' durante la quale l'ex calciatore risponde a proposito dei problemi riscontrati in Nazionale, ancora una volta delusa dopo l'uscita dalla Nations League in semifinale. Un discorso che cade a fagiuolo, considerati i rumors di un eventuale addio del centrocampista croato all'Inter.

Ma nell'analisi della rosa azzurra, il campione del Mondo '82 sottoinea le qualità di un altro giocatore fortemente legato alle cronache della Beneamata: "Interessante però è stato da parte di Roberto Mancini l’inserimento di Davide Frattesi".