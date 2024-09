Nel corso di un'intervista a News.superscommesse.it, Fulvio Collovati ha trattato diversi temi, soffermandosi sulle protagoniste di questo avvio di campionato. In questo estratto, le parole dell'ex giocatore su Simone Inzaghi e sul gioco della sua Inter.

Simone Inzaghi, derby a parte, si sta confermando uno degli allenatori più bravi nel panorama europeo. Lo vede per tanti anni ancora all'Inter o pensa che sia destinato presto ad una squadra big internazionale?

"L'Inter è già una big internazionale. I risultati, che potrebbe ottenere con le big della Premier e della Liga, sono convinto che li possa raggiungere anche con la compagine nerazzurra, che gioca un calcio totale. Sì, totale come l'Olanda degli anni '70 e '80. Lo dico da molto tempo. Si parla tanto di costruzione dal basso, ma Inzaghi sono anni che costruisce dal basso con Bastoni e non solo, con Calhanoglu e Barella che scalano in copertura, grazie a una sinergia di movimenti straordinari che regala il suo gioco".