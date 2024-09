L'Inter ha ritrovato il successo e l'ha fatto unendo forma e sostanza, nonostante i due gol incassati. Il tecnico Stefano Colantuono, interpellato da Radio Firenze Viola, ha così commentato lo status della Serie A: "Il campionato è appena cominciato e non si possono dare giudizi definitivi ma gli obiettivi soliti saranno rispettati poi ci saranno le sorprese in positivo e in negativo. L'Inter però resta la squadra da battere".

Gosens può dare ancora tanto?

"Penso di sì, riempie la partita con la corsa, la qualità e l'ardore. E' un esterno che può spingere e difendere, con l'Atalanta ha giocato ad altissimi livelli e l'acquisto per me è stato molto azzeccato perché è un buon giocatore".