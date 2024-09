Inter ancora la favorita per il campionato? A questa domanda risponde, intervistato da Tutto Mercato Web, l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli: "Ha il vantaggio di aver vinto lo Scudetto, è cambiata poco e si è rafforzata. Inzaghi dimostra sempre di più di essere preparato da un punto di vista tecnico-tattico. Riparte da un tappeto già steso, ad alcuni è stato adeguato il contratto e questo li avrà resi più interisti di quanto non lo fossero già. La Juventus invece deve dimostrare di essere capace di vincere. Io ho sempre manifestato apprezzamento per Massimiliano Allegri e va detto che anche l'anno scorso la partenza era stata buona, addirittura c'erano segnali di una novità di gioco, piano piano poi il tutto è diventato più difensivo, permettendo comunque ai bianconeri di arrivare agli obiettivi. Mi aspetto che di più adesso".