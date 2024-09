Nel dibattito sullo stadio di San Siro interviene anche il cantautore Claudio Baglioni, che si unisce al coro di chi non vede di buon occhio l'idea che l'attuale stadio Giuseppe Meazza possa essere abbattuto: "Il sogno della cultura sarebbe quello di unire il meglio della conservazione con il meglio del progresso. L’idea che San Siro vada giù mi dispiacerebbe tanto: per i concerti si presta meglio di altri, dell’Olimpico di Roma o dello stadio di Napoli", afferma Baglioni come riportato da CalcioWeb.