Oreste Cinquini, noto dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sulla lotta Scudetto che ha visto rilanciarsi l'Inter dopo la vittoria contro la Juventus: "Inter non in un grande momento di forma? Vero, però ha vinto a Torino. Quando si vince si nascondono le problematiche. La vittoria con la Juventus è fondamentale perché i bianconeri erano in forma. L’Inter, a differenza del Milan, che ha due attaccanti come Giroud e Ibrahimovic che mi sembrano 'appassiti', ha molte frecce al proprio arco. Non dimentichiamoci però del Napoli, che è andata a vincere meritatamente a Bergamo. La partita chiave per gli azzurri sarà quella di domenica con la Fiorentina, che ha messo in difficoltà quasi tutte le grandi col suo gioco”.