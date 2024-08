Graziano Bini, ex capitano dell'Inter, esprime tutte le sue riserve davanti all'ipotesi dell'arrivo di Federico Chiesa in nerazzurro. Intervistato da TAG24, Bini non nutre alcun dubbio: "Per quanto riguarda Chiesa ho un pensiero netto: non sono mai stato un suo estimatore, lo reputo un buon giocatore, ma non è quel campione che molti cercano di far passare. Poi è chiaro, se la richiesta è quella di un esterno tutta fascia, allora può essere un elemento in più".

Al netto di Chiesa, si può comunque pensare ad un Inter vincente su tutti i fronti?

"Leggo spesso che l’Inter possa puntare su tanti obiettivi. In una stagione però non si può scegliere anche cosa puntare, tutto dipende da come parti ad inizio stagione. Devono passare tante partite prima di capire su cosa si possa puntare; se scegli anche la Champions, e poi esci subito fuori, perdendo punti in campionato, allora sono dolori. A livello europeo nulla da dire, l’Inter se la gioca con le altre big. Ma secondo me, puntare forte sulla Champions non mi sembra giusto. Prima bisogna riconfermarsi in campionato, per poi vedere anche ad altre situazioni.

Da chi si aspetta qualcosa d’importante in vista della prossima stagione?

"A parte il gruppo dei giovani, mi aspetto molto da Mkhitaryan: l’ultima stagione è stata eccezionale da parte sua, ha fatto un campionato super, e spesso non gli hanno reso il giusto merito per questo. Parliamo di un professionista vero.