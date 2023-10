"Spalletti può iniziare un nuovo ciclo, è l'allenatore giusto". Giorgio Chiellini promuove il neo ct della Nazionale a pochi giorni dal doppio impegno di qualificazione a Euro 2024, che vedrà l'Italia prima in campo contro Malta e poi a Wembley con l'Inghilterra. Due sfide importantissime per consolidare il secondo posto nel girone di qualificazione, su cui l'ex capitano bianconero punta con fiducia: "È l'allenatore giusto per il nuovo corso, ha fatto bene ovunque è andato e questo è il coronamento della sua carriera - dice Chiellini in un’intervista esclusiva a Planetwin365.news, svolta in collaborazione con Operazione Nostalgia e Sportitalia - Sono convinto che la Nazionale abbia una buona base con grandi prospettive, perché ci sono tanti giovani bravi che nei prossimi due-quattro anni arriveranno a piena maturazione".

Secondo Chiellini, l'Italia "disputerà il Mondiale 2026 e agli Europei 2028 arriverà con una grande maturità. Penso a Bastoni, Donnarumma, Chiesa, a tutta quella generazione che in quel momento avrà tante partite in Nazionale alle spalle e un'esperienza che permetterà loro di essere dei leader". Un'attenzione particolare è rivolta proprio ai suoi eredi, Giorgio Scalvini e: "Conosco bene Alessandro, è uno dei centrali più forti in circolazione e per me è tra i primi al mondo. È un giocatore su cui l'Italia potrà contare per tanti anni, deve solo continuare a lavorare e aver voglia di migliorarsi". Riguardo Scalvini, "l'ho conosciuto nell'ultimo raduno che ho fatto in Nazionale, mi è sembrato un ragazzo con grande potenzialità. Più giocheranno insieme, meglio sarà, la conoscenza aiuta tanto per i dettagli fondamentali: tanti piccoli automatismi che poi vengono naturali e fanno la differenza. Mi auguro che diventino una coppia importante per il futuro dell'Italia".