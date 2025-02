Dopo Feyenoord-Inter, gara d'andata valida per gli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 5 marzo alle 18.45 su Amazon Prime Video, i tifosi nerazzurri potranno rilassarsi sul divano e guardare in chiaro PSG-Liverpool. Il big match del Parco dei Principi, il cui fischio d'inizio è fissato alle ore 21, andrà in onda su TV8.