"Il 2022 è stato un altro anno ricco di eventi per la UEFA. Insieme alla comunità calcistica europea, ci siamo impegnati instancabilmente per proteggere e promuovere i valori fondamentali del modello sportivo che è alla base del nostro gioco". Inizia così la lettera scritta dal presidente Aleksander Ceferin per salutare l'anno che sta andando in archivio. Ceferin che nella missiva non manca di fare riferimento alla vicenda Super League, senza citarla direttamente ma sottolineando la propria posizione su uno dei temi di scontro con i difensori del progetto: "Ciò include le competizioni aperte basate sul merito sportivo, la solidarietà finanziaria tra la parte superiore e inferiore della struttura piramidale del calcio e il riconoscimento del ruolo più ampio del gioco nella società".