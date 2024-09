Nel corso della puntata odierna di Viva El Futbol, in onda sui canali social de 'La Fiera del Calcio', Antonio Cassano ha inquadrato la vittoria dell'Inter: "Grande vittoria, ma all'Atalanta mancavano tanti giocatori. Nei primi 20' la gara si è incanalata, ovviamente è stata a senso unico per tutto l'arco dell'incontro. Ricordiamoci una cosa fondamentale: l'Atalanta, con tutti gli effettivi, mette in grande difficoltà tutti. Aveva dodici assenze. L'Inter ha vinto meritatamente. Fino a un anno fa Inzaghi lo stavano mandando via. Io in casa nerazzurra non vedo un solo giocatore (tolti Lautaro e Thuram) che sia migliorato: in campo internazionale fanno una fatica immane", ha concluso.