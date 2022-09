Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto sulle frequenze di Radio 1 durante la trasmissione Radio Anch'io Sport per parlare dei temi più importanti del calcio italiano. "Stiamo pensando diverse cose, ma partiamo dai problemi - le sue parole -. Il primo è quello finanziario, la priorità è quella di aiutare le squadre a mettere a posto i conti. Infrastrutture? Stiamo intervenendo nel medio termine, riducendo l'illuminazione per un risparmio energetico. Il consumo energetico legato alla partita è identico sia che si giochi di notte che si giochi di giorno. Le tecnologie che usiamo, VAR e goal-line technology, richiedono la stessa illuminazione. Abbiamo già ridotto del 25/30% i tempi di illuminazione. Dobbiamo sostituire le luci agli impianti, utilizzando lampade a LED dal ridotto consumo energetico. Il terzo punto è quello di utilizzare impianti fotovoltaici: oltre l'80% degli stadi ne è sprovvisto".





"Arbitri? Vogliamo evitare polemiche sugli interventi di gioco, lavoriamo per introdurre il prima possibile il fuorigioco semi-automatico. Sappiamo perfettamente che non è la soluzione di tutti i problemi e che non può correggere gli episodi di natura umana, ma visto che siamo pronti possiamo introdurre questa miglioria. Tutto quello che verso un miglioramento è ben accetto", ha aggiunto Casini che poi ha parlato dell'ipotesi di riduzione del numero di squadre in serie A. "Ci sono giocatori stanchi per le tantissime partite, il tema delle troppe partite esiste - spiega -. Non so se ridurre le squadre è la soluzione, non è un tema che riguarda solo la serie A. È un tema che verrà trattato nell'assemblea della federazione che si terrà a novembre. Non è detto però che la riduzione delle squadre sia la soluzione giusta".



Chiusura dedicata alla Superlega. "Va analizzata bene. Le tempistiche e le modalità non sono state condivisibili, ma le ragioni che hanno portato le squadre a proporla vanno esaminate con attenzione. Dietro alla Superlega c'è anche il desiderio di rimodulare le partite all'estero. Come Lega di A nessun progetto che porti a danneggiare il campionato nazionale può essere avallato", ha aggiunto Casini.