A pochi istanti dal fischio d’inizio di Juventus-Inter, ai microfoni di Sportmediaset il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato due battute sulla sfida: “L’emozione più forte non è la prima finale di coppa per me ma rivedere lo stadio pieno, con le regole pre-pandemia. È il derby d’Italia e non poteva esserci occasione migliore per ricominciare”.