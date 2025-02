Nel suo intervento mattutino a Radio Anch'io Lo Sport, Paolo Casarin torna a parlare della possibile introduzione del Var a chiamata. "Si sta attenuando l'immagine arbitrale, dovesse esserci questo passaggio bisognerà tenere in piedi la struttura arbitrale - afferma - Se intervengono due-tre figure, l'arbitro diventa un mero esecutore".

"Il calcio è delicatissimo, come regolamento. Lo hanno fatto 150 anni fa, il resto sono state piccole cose spesso sbagliate. I rigorini arrivano da invenzioni sbagliate. Per fare gol si deve fare in modo che le squadre segnino più gol, non si devono cambiare le regole. Un arbitro vuole che ci sia stabilità nelle regole".